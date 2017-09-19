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Ураган "Марія" в Атлантичному океані посилився до 5-ої категорії

Вівторок, 19 вересня 2017, 06:03

Ураган "Марія" в Атлантичному океані посилився до 5-ої, максимальної категорії.

 Про це повідомляє Mirror.

Національний центр ураганів повідомив, що швидкість вітру в епіцентрі урагану становить 260 км/год.

Зараз ураган знаходиться приблизно в 25 км. від Домініки, а потім він попрямує у бік Карибських островів які два тижні тому постраждали від урагану "Ірма".

У суботу над західною частиною Атлантичного океану сформувався тропічний шторм "Марія". Пізніше він посилився до урагану.

Ураган "Ірма" - найпотужніший ураган, із зареєстрованих коли-небудь в Атлантичному океані - на початку вересня завдав нищівного удару по частині території США і островах Карибського басейну.

Острови Барбуда і французька частина острова Сен-Мартен, за словами влади, перетворилися на купу руїн. На Барбуді зруйновано 95 відсотків об'єктів будівель. Приблизно така ж ситуація - у французькій частині Сен-Мартена. Тільки на цих двох островах загинули, за даними МВС Франції, вісім осіб.

У Флориді понад 6 мільйонів жителів змушені були залишити свої будинки, близько 114 тисяч були розміщені в центрах евакуації. Майже чотири мільйони людей залишилися без електрики.

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Теми: стихійне лихо
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