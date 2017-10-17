Трамп допустил выход США из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна может полностью выйти из ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает NBC.

Трамп добавил, что такое решение может быть принято, если Конгресс не внесет изменения в соглашение 2015 года.

"Мы посмотрим, что произойдет на втором этапе. Может случиться полное прекращение участия США, эта возможность очень высокая", – подчеркнул глава Белого дома.

Президент США также назвал иранских лидеров "отличными участниками переговоров, которые заключили отличную сделку для себя, но ужасную для США".

Как известно, в четверг, 14 октября, пресс-секретарь Госдепартамента Гетер Науерт заявила, что Соединенные Штаты остаются в ядерной сделке с Ираном, но расширяют подход к оценке террористической деятельности этой страны