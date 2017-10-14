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Держдеп: США залишаються в ядерній угоді з Іраном

Субота, 14 жовтня 2017, 01:55

США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної  діяльності цієї країни.

Про це представник Держдепу Гетер Науерт написала в twitter.

"Не обманюйтеcь заголовками ТВ: ми залишаємося в ядерній угоді з Іраной, в той час як ми розширюємо наш підхід до оцінки терористичної діяльності Ірану і т. д.", - написала вона.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв розірвати ядерну угоду з Іраном, якщо Конгрес США не внесе поправки в закон, який регулює контроль за виконанням Іраном цієї угоди.

Раніше американський сенатор Боб Коркер, голова сенатського Комітету з зовнішніх відносин, повідомив, що в найближчі два тижні буде запроваджено законодавство, яке змінить закон США, що потребує регулярного перегляду ядерної угоди з метою "усунення недоліків" у пакті.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.

Теми: ІранСШАядерна зброя
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