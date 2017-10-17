Трамп допустив вихід США з ядерної угоди з Іраном

15 переглядів
Вівторок, 17 жовтня 2017, 05:12

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його країна може повністю вийти з ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє NBC.

Трамп додав, що таке рішення може бути прийнято, якщо Конгрес не внесе зміни до угоди 2015 року.

"Ми подивимося, що станеться на другому етапі. Може трапитися повне припинення участі США, ця можливість дуже висока", – підкреслив очільник Білого дому.

Президент США також назвав іранських лідерів "відмінними учасниками переговорів, які уклали відмінну угоду для себе, але жахливу для США".

Як відомо, у четвер, 14 жовтня, речниця Держдепартаменту Гетер Науерт заявила, що Сполучені Штати залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної  діяльності цієї країни.

Теми: США Іран ядерна зброя Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп допустив вихід США з ядерної угоди з Іраном 17 жовтня 2017, 05:12
Уряд Куби відповідальний за "акустичні атаки" на дипломатів США – Трамп 17 жовтня 2017, 04:49
США засудили вибори у Венесуелі, організовані режимом Мадуро 17 жовтня 2017, 03:55
powered by lun.ua
Головні новини
Україну обрали до Ради ООН з прав людини
У центрі Києва перекривають вулиці, стягують Нацгвардію
Націоналісти взяли вертолітний майданчик Януковича під свій контроль
OVERTIME: Головне в економіці за вихідні
Усі новини
Дауншифтінг

Чотири історії киян, які переїхали в село

не нашкодь

Чому не варто казати ці 13 фраз людям з депресією

сіра зона

Як живе в Авдіївці маленька Альонка з ДЦП