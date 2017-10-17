Ассанж дает 20 тысяч евро за информацию об убийцах журналистки на Мальте

220 просмотров
Вторник, 17 октября 2017, 05:51

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что заплатит вознаграждение за информацию, которая поможет найти убийц журналистки Дафне Каруена Галиции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я возмущен новостью о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафне Каруана Галиция была убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в ее машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит найти ее убийц", – заявил Ассанж.

Как известно, в понедельник, 16 октября, на Мальте неизвестные взорвали автомобиль журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая писала о панамские офшоры.

Темы: убийство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Тюрина ответили на обвинения в убийстве Вороненкова 9 октября 2017, 16:21
Луценко дал понять, что в деле Шеремета пока нет зацепок 9 октября 2017, 13:09
Вороненков был свидетелем по делу об агрессии РФ и аннексию Крыма 9 октября 2017, 13:06
powered by lun.ua
Главные новости
Украину избрали в Совет ООН по правам человека
В центре Киева перекрывают улицы, стягивают Нацгвардию
Националисты взяли вертолетную площадку Януковича под свой контроль
OVERTIME: Главное в экономике за выходные
Все новости
ликбез

Что такое здоровое питание с точки зрения ВООЗ

перфоманс

Как понимать арт-проекты: разговор по душам о современном искусстве

семья

Почему даже идеальные папы бездельничают вдвое больше чем мамы?