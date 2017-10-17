На Мальті підірвали авто журналістки, яка писала про панамські офшори

На Мальті у результаті вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, відома своїми розслідуваннями корупції у рамках проекту Panama Papers.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією Reuters, машину з журналісткою підірвали під час руху біля міста Біднія на півночі країни.

Також повідомляється, що 15 днів тому Каруана Галіція заявила в поліцію, що їй погрожують убивством.

Скандал навколо Panama Papers розгорівся після того, як на початку квітня 2016 німецька компанія "Sueddeutsche Zeitung" опублікувала документи панамської юридичної фірми "Mossack Fonseca", у яких вказувалося на широке використання в світі офшорних схем для ухилення від податків. У документах містяться дані про причетність ряду відомих світових діячів до ухилення від податків, відмивання грошей та інших махінацій.

Як відомо, у цьому списку фігурують родичі або близькі люди голови КНР, президента України, президента Азербайджану, королів Марокко і Саудівської Аравії, прем'єр-міністра Великої Британії. На основі цієї публікації Генпрокуратура Панами почала розслідування.