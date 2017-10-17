Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Мальті підірвали авто журналістки, яка писала про панамські офшори

Вівторок, 17 жовтня 2017, 00:31

На Мальті у результаті вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, відома своїми розслідуваннями корупції у рамках проекту Panama Papers.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією Reuters, машину з журналісткою підірвали під час руху біля міста Біднія на півночі країни.

Також повідомляється, що 15 днів тому Каруана Галіція заявила в поліцію, що їй погрожують убивством.

Скандал навколо Panama Papers розгорівся після того, як на початку квітня 2016 німецька компанія "Sueddeutsche Zeitung" опублікувала документи панамської юридичної фірми "Mossack Fonseca", у яких вказувалося на широке використання в світі офшорних схем для ухилення від податків. У документах містяться дані про причетність ряду відомих світових діячів до ухилення від податків, відмивання грошей та інших махінацій.

Як відомо, у цьому списку фігурують родичі або близькі люди голови КНР, президента України, президента Азербайджану, королів Марокко і Саудівської Аравії, прем'єр-міністра Великої Британії. На основі цієї публікації Генпрокуратура Панами почала розслідування. 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: