Парубий: Венецианская комиссия отклонила законопроект по антикоррупционному суду

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Вторник, 17 октября 2017, 10:24

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Венецианская комиссия призвала отозвать законопроекты, которые предусматривают создание Антикоррупционного суда.

Об этом он заявил на согласительном совете Парламента.

По его словам, законопроекты, которые предусматривают создание антикоррупционного суда, были отправлены на Венецианскую комиссию для экспертной оценки.

"Мы уже получили результат этой экспертной оценки. Согласно ей депутаты должны отозвать указанные законопроекты.  Также она предусматривает, что президент должен внести на рассмотрение свой вариант проекта закона", - сказал Парубий.

Он отметил, когда соответствующий президентский документ будет зарегистрирован, Верховная Рада рассмотрит его.

Как известно, Запад и антикоррупционеры требуют от украинской власти создать Антикоррупционный суд, а президент и его окружение высказывались за формирование другого антикоррупционного органа. Порошенко говорил, что антикоррупционная палата может появиться уже в октябре.

Украинская правда

Темы: Парубий Верховная Рада Антикоррупционный суд
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