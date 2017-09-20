Палата или суд: международные антикоррупционеры объяснили Порошенко его ошибку

Международная организация Transparency International призывает украинскую власть создать независимый антикоррупционный суд, а не палату в существующей системе.

Об этом говорится в заявлении на сайте TI.

В организации напомнили, что создание соответствующего органа есть среди обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом.

"Только это усилит усилия страны в борьбе с коррупцией", - отмечается в заявлении.

В Transparency International считают, что создание антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы Украины, которую предложил на днях президент Петра Порошенко, не принесет никакой пользы, поскольку люди не доверяют нынешней судебной власти, не верят в ее способность справиться с этой задачей, ведь существующие судьи разочаровали их.

"Украина должна создать независимый антикоррупционный суд, который бы гарантировал, что кумовство и коррупция не играть никакой роли в обеспечении справедливости в Украине", - говорится в заявлении.

По информации TI, на сегодняшний день украинские суды не начали слушания по 26 из 86 дел, по которым детективы Национального антикоррупционного бюро завершили следствие. А от тех дел, которые все же слушаются, люди не ждут впечатляющих результатов.

"В отличие от многих европейских государств украинская судебная система имеет репутацию зависимой и несправедливой", - говорится в заявлении антикоррупционной организации.

"Нет достойной альтернативы для антикоррупционного суда. При наличии надлежащей политической воли со стороны президента и парламента суд может быть создан достаточно быстро. Политическая воля является ключевым ингредиентом, и именно его нам не хватает сейчас", - цитируются слова исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина.

Transparency International убеждена, что для создания действительно независимого антикоррупционного суда в Украине, судьи должны быть избраны путем открытого конкурса, а в процессе отбора должны участвовать международные партнеры.

Как сообщалось, 15 сентября на международном форуме YES в Киеве президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда еще может подождать.

Ранее Верховная Рада пыталась принять законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, но по нему в парламенте возникли споры.

Сейчас на экспертизе Венецианской комиссии находятся законопроекты о создании в Украине антикоррупционного суда и о создании специализированной антикоррупционной палаты при существующем Верховном Суде.

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Евгений Кизилов, УП