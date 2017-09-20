Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Палата или суд: международные антикоррупционеры объяснили Порошенко его ошибку

Среда, 20 сентября 2017, 15:37

Международная организация Transparency International призывает украинскую власть создать независимый антикоррупционный суд, а не палату в существующей системе.

Об этом говорится в заявлении на сайте TI.

В организации напомнили, что создание соответствующего органа есть среди обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом.

"Только это усилит усилия страны в борьбе с коррупцией", - отмечается в заявлении.

В Transparency International считают, что создание антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы Украины, которую предложил на днях президент Петра Порошенко, не принесет никакой пользы, поскольку люди не доверяют нынешней судебной власти, не верят в ее способность справиться с этой задачей, ведь существующие судьи разочаровали их.

"Украина должна создать независимый антикоррупционный суд, который бы гарантировал, что кумовство и коррупция не играть никакой роли в обеспечении справедливости в Украине", - говорится в заявлении.

По информации TI, на сегодняшний день украинские суды не начали слушания по 26 из 86 дел, по которым детективы Национального антикоррупционного бюро завершили следствие. А от тех дел, которые все же слушаются, люди не ждут впечатляющих результатов.

"В отличие от многих европейских государств украинская судебная система имеет репутацию зависимой и несправедливой", - говорится в заявлении антикоррупционной организации.

"Нет достойной альтернативы для антикоррупционного суда. При наличии надлежащей политической воли со стороны президента и парламента суд может быть создан достаточно быстро. Политическая воля является ключевым ингредиентом, и именно его нам не хватает сейчас", - цитируются слова исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина.

Transparency International убеждена, что для создания действительно независимого антикоррупционного суда в Украине, судьи должны быть избраны путем открытого конкурса, а в процессе отбора должны участвовать международные партнеры.

Как сообщалось, 15 сентября на международном форуме YES в Киеве президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда еще может подождать.

Ранее Верховная Рада пыталась принять законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, но по нему в парламенте возникли споры.

Сейчас на экспертизе Венецианской комиссии находятся законопроекты о создании в Украине антикоррупционного суда и о создании специализированной антикоррупционной палаты при существующем Верховном Суде.

Читайте также: Антикоррупционный суд в Украине: предпосылки образования и гарантии эффективности

Евгений Кизилов, УП

Темы: судкоррупциямир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
суд
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Последние новости
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
Все новости...
Реклама: