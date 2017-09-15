Порошенко об антикоррупционном суде: Сначала нужна соответствующая палата

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда еще может подождать.

Об этом он заявил на открытии международного форума YES в Киеве.

"Я надеюсь, что мы создадим антикоррупционную палату (в существующий судебной системе - ред.) в следующем месяце, а уже после этого, если антикоррупционный суд появится в 2019 или 2020 году, то будем только рады", - заявил глава государства.

Он отметил, что главное заключается не в названии органа, а в его функциях.

Также Порошенко призвал присутствующих представителей иностранных государств поднять руки, у кого в стране есть антикоррупционные суды.

"Нет рук у нас поднятых", - сообщил он результат опроса.

После этого президент напомнил, что антикоррупционные суды существуют в развивающихся странах - в частности в Кении, Уганде, Малайзии, Хорватии. При этом он намекнул, что там эти органы не дают желаемых результатов.

Для написания новости использовался перевод телеканала "112 Украина".

Как сообщалось, ранее Верховная Рада пыталась принять законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, но по нему в парламенте возникли споры.

Сейчас на экспертизе Венецианской комиссии находятся законопроекты о создании в Украине антикоррупционного суда и о создании специализированной антикоррупционной палаты при существующем Верховном Суде.

Например, генеральный прокурор Юрий Луценко против создания отдельного антикоррупционного суда, вместо этого он также поддерживает идею создания специализированной палаты при суде, который уже существует.

В то же время Международная организация Transparency Иntеrnаtиоnаl считает, что антикоррупционная палата при существующем суде не сможет заменить независимый антикоррупционный суд в Украине.

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Евгений Кизилов, УП