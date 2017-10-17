В Музейном переулке ведутся следственные действия – Нацполиция

Полиция проводит следственные действия по факту кражи военного имущества в Музейном переулке и призывает нардепов и активистов не препятствовать этому.

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел.

"По факту кражи военного имущества в рамках уголовного производства полиция Киева проводит плановые следственные действия с целью установления и обнаружения места пребывания похищенного имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следственные действия проходят по одному из адресов в Музейном переулке столицы.

"Там ряд народных депутатов вместе с активистами препятствуют проведению этих следственных действий. Указанные лица ведут себя вызывающе и оказывают физическое сопротивление работникам полиции", - говорится в сообщении.

Полиция призвала активистов уважать закон и верховенство права.

"Механизм обжалования правомерности действий работников полиции предусмотрен законом, а использование политически подогретых участников массовых акций – недопустимо", - подытожили в МВД.

В полиции Киева не смогли уточнить, о каком именно производстве идет речь, какое именно имущество и когда украли.

Как известно, ранее народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что около ста нацгвардейцев и полицейских заблокировали в Музейном переулке, 2б и не выпускают активистов и нардепов.