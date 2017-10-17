Силовики заблокировали во дворе на Грушевского группу активистов

Около ста нацгвардейцев и полицейских не выпускают из двора на улице Грушевского в Киеве группу активистов.

Это следует из прямого видеовключения с места событий, которое публикует в Facebook народный депутат Сергей Лещенко.

Лещенко оказался одним из заблокированных во дворе, недалеко от стадиона имени Валерия Лобановского, по адресу Музейный переулок, 2б.

Правоохранители перекрыли арку, которая является единственным выходом из закрытого двора. Как отметил нардеп, нацгвардейцы из первых нескольких рядов кордона одеты в светоотражающие жилеты с символикой Одессы.

Ситуация возникла из-за того, что активисты хотели вынести туристические палатки.

Лещенко попытался пройти через оцепление, показывая удостоверение депутата, но его не пропустили.

Он сказал нацгвардейцу, что закон об отмене депутатской неприкосновенности еще не принят, поэтому правоохранители не имеют права его задерживать.

"Вы нарушаете Конституцию", - заявил он.

Но и это не дало никакой пользы. При этом руководитель нацгвардейцев несколько раз повторял, что "сейчас пропустим".

Депутат попытался найти другой выход со двора, но такого не оказалось.

Позже в кадр попала еще одна депутат ВР - Надежда Савченко, которая также оказалась среди заблокированных активистов.

Еще некоторое время спустя Лещенко все же удалось протиснуться вдоль стены мимо правоохранителей и выйти на улицу Грушевского. Он пронес с собой одну палатку. Депутат сообщил, что полтора часа не мог этого сделать.

Как удалось выяснить корреспонденту "Украинской правды" на месте происшествия, полиция заблокировала во дворе машины с палатками для митингующих под Верховной Радой.

Однако несмотря на это, люди из авто разгружают палатки и передают их другим митингующим, которые подошли со стороны Октябрьского дворца.

Несмотря на старания силовиков, активисты нашли окольный путь переправки палаток под ВР фото: Роман Романюк

Евгений Кизилов, Роман Романюк, УП