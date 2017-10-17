Парубий распустил нардепов до среды

Спикер парламента Андрей Парубий объявил заседание Верховной Рады 17 октября закрытым.



Об этом он объявил из президиума.



"Завтра в 10 утра приглашаю всех в зал. Мы продолжим нашу работу. Начнем рассмотрение с 254 поправки (в законопроект о медицинской реформе -ред", - сказал он.



Фракция "Самопомочи" вносила предложение работы ночью без перерыва до рассмотрения всех правок и голосования за медреформу, чтобы в среду начать день с рассмотрения законопроектов так называемой большой избирательной реформы: отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.



Парубий, в свою очередь, отметил, что не может поставить это на голосование, сославшись на то, что время, отведенное регламентом для заседания, исчерпано.



"18.15 – время истекло, я не могу продолжить сессию", - сказал он.

О ходе событий под Радой 17 октября 2017 читайте здесь: "Митинг за большую политическую реформу. Хроника событий"

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стояла в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.

В то же время народные депутаты не поддержали это решение. После консультации с главами фракций Парубий объявил, что 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности внесены в повестку дня четверга.

По мнению спикера, после положительного решения по вопросу неприкосновенности народные депутаты перейдут к избирательной реформы.

После обеда бойцы бывшего батальона "Донбасс" выстроились с отобранными у сотрудников полиции щитами между зданиями Верховной Рады и улице Грушевского, 14.

В 16 часов Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азов" и другие, нацгвардейцы одели шлемы, начались драки, был применен газ.



Участники акции во время конфликта с правоохранителями сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и сломали забор.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Один полицейский, который в настоящее время госпитализирован, и еще трое гражданских. Им оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации.

По состоянию на 18.22 час задержанных из-за столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады не было.

Представители партии "Рух нових сил" принесли около 20 новых палаток, которые они намерены установить в Мариинском паре возле здания парламента.

Несколько палаток уже стоят под Верховной Радой.

Валентина Романенко, УП