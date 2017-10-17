Перед Радой установили первые палатки

Митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

фото Эльдар Сарахман

Одна из них – большая военная.

фото Эльдар Сарахман

У митингующих много палаток.

фото Эльдар Сарахман

Київ встановлюють палатки pic.twitter.com/xB0kqZHfNf — Fox Day (@skd_lv) October 17, 2017

Устанавливают палатки под Верховной Радой. Нацгвардейцы не мешают, хотя еще двадцать минут назад была драка. #Протест17 pic.twitter.com/l9rh613rFA — Алексей Рейнс (@ACRains) October 17, 2017

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.



Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятия которых требует митинг под стенами Рады.

В 16:30 в стычке под Верховной Радой появились первые пострадавшие – это один из активистов и полицейский.

Украинская правда