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Перед Радой установили первые палатки

Вторник, 17 октября 2017, 17:06

Митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой. 

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий. 

 
фото Эльдар Сарахман 

Одна из них – большая военная.  

 
фото Эльдар Сарахман 

У митингующих много палаток. 

 
фото Эльдар Сарахман 

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятия которых требует митинг под стенами Рады. 

В 16:30 в стычке под Верховной Радой появились первые пострадавшие – это один из активистов и полицейский.

Украинская правда 

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Темы: Верховная Радамитингиакции
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