Митинг за большую политическую реформу. Столкновения и первые палатки (ОНЛАЙН)

12:12

Ініціатори акції під Верховною Радою обіцяють блокувати трибуну парламенту.

Про це зі сцени оголосила депутатка Світлана Заліщук.

"О 13-й годині почнеться пленарне засідання. Стоїмо. Наші депутати будуть блокувати трибуну парламенту, поки наші вимоги не будуть почуті", - заявила Заліщук.

Перед тим вона засудила ініціативу президента Петра Порошенка скасувати недоторканність депутатів з 2020 року.

"Це його сигнал поплічникам, які є клієнтами НАБУ: друзі, справи будуть, але з вас недоторканність не знімуть і суду не буде", - обурилась Заліщук.