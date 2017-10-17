Суд арестовал азербайджанского журналиста на 18 суток

Бориспольский районный суд оставил под стражей на 18 дней азербайджанского оппозиционного журналиста Фикрата Гусейнова.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова адвоката Дмитрия Мазурка.

"Сейчас мы готовим апелляцию. Также готовим обращение к генпрокурору, потому что прокуратура имеет полномочия отменить этот арест, если окажутся обстоятельства, препятствующие экстрадиции", - сказал изданию адвокат.

Мазурок добавил, что Гусейнов в Нидерландах получил политическое убежище. Об этом, по словам адвоката, свидетельствуют результаты миграционной проверки, которую провели защитники журналиста и представители посольства Нидерландов.

14 октября сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" азербайджанского оппозиционного журналиста Фикрета Гусейнова.

По данным ГНСУ, Гусейнов находился в розыске "Интерпола" за незаконную миграцию и мошенничество.

Исполнительный директор ИМИ и представительница Украины в международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк рассказала, что Гусейнову инкриминируют незаконное пересечение границы Азербайджана в 2008 году.

Фикрет Гусейов покинул Азербайджан 10 лет назад после того, как его похитили и жестоко избили. Похитители не найдены.

Гусейнов получил гражданство Нидерландов и сотрудничает с оппозиционным телеканалом "Туран", который транслируется из-за рубежа.

Главный редактор "Туран ТВ" Ганимат Заидов заявил, что о международном розыске ничего ранее известно не было, а в Киев Гусейнов ездил часто - готовился к открытию украинского бюро телеканала.