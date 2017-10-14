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В "Борисполе" задержали оппозиционного журналиста из Азербайджана

Суббота, 14 октября 2017, 20:22

В аэропорту "Борисполь" задержали азербайджанского журналиста Фикрета Гусейнова. 

Об этом сообщила исполнительный директор ИМИ и представитель Украины в международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк, пишет "Радио Свобода".

"Он приехал в Украину по частному делу, для встречи с друзьями. Оказалось, что власти Азербайджана объявили его в розыск. Согласно процедуре, его задержали в аэропорту", - отметила Романюк.

Она добавила, что ему инкриминируют незаконное пересечение границы Азербайджана в 2008 году.

"Сейчас он находится в СИЗО, готовится депортация", - отметила Романюк.

 

В Госпогранслужбе информацию о задержании Гусейнова подтвердили, его передали в Нацполицию. По данным ГПСУ, Гусейнов находился в розыске "Интерпола" за незаконную миграцию и мошенничество.

В полиции Киевской области отметили, что журналиста должны доставить в изолятор временного содержания, а в понедельник должно состояться судебное заседание по делу о его возможной экстрадиции.

Фикрет Гусейов покинул Азербайджан 10 лет назад после того, как его похитили и жестоко избили. Похитители не найдены.

Гусейнов получил гражданство Нидерландов и сотрудничает с оппозиционным телеканалом "Туран", который транслируется из-за рубежа.

Главный редактор "Туран ТВ" Ганимат Заидов сообщил, что Гусейнова преследует власть Азербайджана из-за его оппозиционной деятельности и политического активизма, пишет "Громадське".

В 2012 г. Заидов и другие журналисты открыли первую независимую телепрограмму, что транслировали из Турции через турецкий канал "Азербайджан Саат".

"Гусейнов с первых дней участвует в этой программе. В октябре 2016-го открыли первый независимый телеканал "Туран ТВ", который вещает через спутник, Гусейнов работает и на нем. Кроме журналистики он занимается общественной деятельностью: в сентябре прошлого года политэмигранты из Азербайджана основали в Европе Движение АНД (Демократия во имя Азербайджана) и Фикрет Гусейнов - один из основателей движения. Вот почему власть преследует его", - отмечает Заидов.

По его словам, Гусейнову пришлось покинуть страну и он эмигрировал в Нидерланды в 2008 году. Но продолжал сотрудничество с газетой "Азадлыг" (единственная независимая газета в Азербайджане), где работал с 2003 года.

Гусейнов является гражданином Нидерландов с 2014-го года.

 

Заидов заявляет, что о международном розыске ничего ранее известно не было, а в Киев Гусейнов ездил часто - готовился к открытию украинского бюро телеканала "Туран ТВ".
  

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Темы: АзербайджанСМИ
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