НАПК хочет еще 172 миллиона на следующий год

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Среда, 18 октября 2017, 14:19

Национальное агентство по предупреждению коррупции выступает за предусмотрение дополнительно 172 305 100 гривен финансирования в проекте государственного бюджета на 2018 год.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинской новостей".

В частности, на руководство и управление в сфере предотвращения коррупции дополнительно нужно 172,3 млн гривен, из них 121,2 млн гривен – на оплату труда.

Ранее Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить финансирование НАПК в 2018 году на 12,9% – до 683 512 400 гривен.

Как известно, общественность будоражили высокие зарплаты и премии членов НАПК.

Например, глава НАПК Наталья Корчак в декабре прошлого года задекларировала суммарно 400 тысяч гривен дохода, в которые якобы вошли и "отпускные". А в сентябре этого года зарплата Корчак составила 211 946 гривны, из которых 107,2 тысячи были помощью на оздоровление.

Темы: НАПК бюджет Гройсман
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