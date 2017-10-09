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Корчак оздоровилась на 100 тысяч гривен

Понедельник, 9 октября 2017, 14:10

Заработная плата главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в сентябре составила 211 946 гривны, 107, 2 тысяч из которых - материальная помощь на оздоровление.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Оклад Корчак составил 23 177 гривен, надбавка за выслугу лет - 11,6 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 23,2 тыс. гривен, оплата за период отпуска - 43,2 тыс. гривен.

Также она получила 107,2 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Кроме того, Корчак заработала 3,5 тыс. гривен за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне.

Указывается, что члены НАПК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за сентябрь 47,4 тыс. гривен и 73,9 тыс. гривен соответственно.

Зарплата Корчак в марте составила 87 572 гривны, в апреле - 101 400 гривен, в мае - 104 884 гривны, в июне - 100 838 гривны, в июле - 113 318 гривны, а в августе - 108 373 гривны.

В феврале 2017 года разгорелся скандал вокруг крупных премий, выписывала Корчак.

В октябре 2016 журналисты программы "Схемы" сообщили, что четыре члена Национального агентства по предупреждению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премии в размере месячной зарплаты.

В результате этого вместо одного стандартного оклада члены НАПК получали по четыре.

Объясняя ситуацию Корчак заявила, что премии по 200 000 выписывала себе за работу.

Темы: НАПКзарплаты
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