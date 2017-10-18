В РФ мэр попросил горожан уехать на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев

Глава российского города Калининграда Александр Ярошук призывает горожан проявлять гостеприимство во время Чемпионата мира по футболу-2018, считает, что жителям лучше уехать из города на время матчей.

Об этом он сказал 18 октября в эфире местной радиостанции, сообщает российский "Интерфакс".

"Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу", – сказал мэр.

По словам Ярошука, футбольные фанаты будут сидеть в пабах, и градус отношений между ними может быть высоким.

"Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам – подскажите, пообщайтесь", – попросил мэр.

Он также отметил, что власти города договариваются с работодателями о предоставлении калининградцам выходных на дни проведения матчей.

"Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана", – сказал Ярошук.

В Калининграде стадион ЧМ-2018 строится на острове Октябрьский в центре города. Спортивная арена будет вмещать 35 000 зрителей.