Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сборная Украины проиграла Хорватии и не едет на ЧМ-2018 в Россию

Понедельник, 9 октября 2017, 23:39

Сборная Украины не поедет на чемпионат мира по футболу, который состоится в России в 2018 году.

Как сообщает корреспондент УП, в понедельник, 9 октября, в заключительном матче квалификации к ЧМ-2018 на переполненном НСК "Олимпийский" в Киеве подопечные Андрея Шевченко проиграли команде Хорватии со счетом 0:2.

Все голы этого матча были забиты во втором тайме.

В стартовые 45 минут поединка выигрышнее выглядела именно украинская команда. Опасными ударами по воротам хорватов отличились Ракицкий, Марлос и Степаненко. А под завершение первого тайма после паса Ярмоленко должен был забивать Коноплянка, но не попал в пустой угол ворот с нескольких метров.

Второй тайм матча сине-желтые провалили. На 62-й минуте после паса Модрича ударом головой из-под Хачериди пробил Крамарич, открыв счет в этой встрече. Через восемь минут - опять ошибка защиты украинской команды, и Крамарич делает дубль, пробив с нескольких метров в пустой угол ворот - 0:2.

На 72-й минуте мог отработать один гол Ярмоленко, но не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот сборной Хорватии.

Прямую путевку из группы сборной Украины на ЧМ-2018 выиграла Исландия, набравшая 22 очка. Сборная Хорватии, обыграв украинцев с 20 пунктами, заняла второе место, и будет играть матчи плей-офф за выход на Мундиаль.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияХорватияфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Росcия
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Разведка Британии показала смену риторики росСМИ о мятеже группы Вагнера
За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: