МИД выразил протест из-за продолжения ареста Гриба в России

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Среда, 18 октября 2017, 23:21

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи c продлением срока содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением 18.10.2017 г. Октябрьского районного суда г. Краснодар Российской Федерации продлить до 4 января 2018 срок содержания под стражей незаконно задержанного и перемещенного в Российскую Федерацию гражданина Украины Павла Гриба", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что безосновательное содержание Гриба под стражей в СИЗО в Краснодаре по сфабрикованному обвинению является очередным свидетельством политического характера дела.

"Демонстративный отказ в обследовании состояния здоровья Павла Гриба украинскими врачами во исполнение решения Европейского суда по правам человека и антигуманное к нему отношение возлагают всю полноту ответственности за жизнь и здоровье П. Гриба на российскую сторону", - отметили в МИД.

Министерство требует немедленно освободить Павла Гриба и призывает международное сообщество, правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным Грибом и усилить давление на Россию для его освобождения.

Как известно, 18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

Темы: Росcия МИД
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