Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России продлили арест для Гриба до следующего года

Среда, 18 октября 2017, 14:48
В России продлили арест для Гриба до следующего года

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Об этом во время пресс-конференции в среду, в Киеве, сообщил журналистам отец парня  Игорь Гриб.

 

Он отметил, что по оценкам адвоката его сына Андрея Сабинина, юноша выглядит очень плохо, имеет красные глаза и сыпь на коже. Необходимые лекарства он не получает. Сам парень пожаловался российскому защитнику на плохое самочувствие.

"Меня как отца очень волнует состояние здоровья моего сына и тот факт, что он не получает необходимое лечение", - сказал Игорь Гриб.

 

Также отец отметил, что на днях ему пришел ответ от президента РФ Владимира Путина и ФСБ России по Краснодарскому краю на вопрос о подробностях задержания Гриба.

"Ответы практически идентичны. Говорят, что он был задержан на территории России. Но это полная ложь. Потому что у меня есть достоверная информация, что он был задержан на территории Беларуси", - сказал он.

 

Также, присутствующий на пресс-конференции начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич отметил, что от Беларуси до сих пор не поступили объяснения относительно того, как в Гомеле исчез гражданин Украины.

"В конце сентября МИД Украины повторно обратился к белорусской стороне с просьбой объяснить обстоятельства задержания Павла Гриба. Пока соответствующей информации нет", - отметил Кирилич.

Он добавил, что российская сторона сообщила Генконсульству Украины в Ростове-на-Дону, что 23 октября позволяет украинским консулам встретиться в краснодарском СИЗО с Грибом.

"Однако в сообщении отмечается, что условия общения консула с Павлом будут такие же, как и в прошлый раз: общаться они могут только на русском языке и не разрешается обсуждать вопрос его содержания в СИЗО и сути уголовного дела", - сказал Кирилич.

Позже в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала, что ведомство готовит ноту протеста.

"РФ цинично берет в заложники украинских граждан. Фабрикуют дела. Готовим ноту, призываем партнеров усилить давление на РФ", - написала она.

Как известно, 6 октября ЕСПЧ направил письмо адвокату Гриба с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья до 16 октября этого года.

В связи с этим МИД Украины и Минздрав, не дождавшись решения России, 11 октября отправили группу украинских врачей в Краснодар, где в СИЗО находится похищенный в Беларуси российскими спецслужбами гражданин Украины Павел Гриб. Однако врачей к парню не пустили.

Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

Яна Миланова, УП




Темы: Росcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Абрамович оспаривает санкции ЕС: рассмотрение назначено на 13 июля - Reuters
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
Минобороны РФ рассказало, сколько и каких вооружений сдала "ЧВК Вагнер"
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении - 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: