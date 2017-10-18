В России продлили арест для Гриба до следующего года

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Об этом во время пресс-конференции в среду, в Киеве, сообщил журналистам отец парня Игорь Гриб.

Он отметил, что по оценкам адвоката его сына Андрея Сабинина, юноша выглядит очень плохо, имеет красные глаза и сыпь на коже. Необходимые лекарства он не получает. Сам парень пожаловался российскому защитнику на плохое самочувствие.

"Меня как отца очень волнует состояние здоровья моего сына и тот факт, что он не получает необходимое лечение", - сказал Игорь Гриб.

Также отец отметил, что на днях ему пришел ответ от президента РФ Владимира Путина и ФСБ России по Краснодарскому краю на вопрос о подробностях задержания Гриба.

"Ответы практически идентичны. Говорят, что он был задержан на территории России. Но это полная ложь. Потому что у меня есть достоверная информация, что он был задержан на территории Беларуси", - сказал он.

Также, присутствующий на пресс-конференции начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич отметил, что от Беларуси до сих пор не поступили объяснения относительно того, как в Гомеле исчез гражданин Украины.

"В конце сентября МИД Украины повторно обратился к белорусской стороне с просьбой объяснить обстоятельства задержания Павла Гриба. Пока соответствующей информации нет", - отметил Кирилич.

Он добавил, что российская сторона сообщила Генконсульству Украины в Ростове-на-Дону, что 23 октября позволяет украинским консулам встретиться в краснодарском СИЗО с Грибом.

"Однако в сообщении отмечается, что условия общения консула с Павлом будут такие же, как и в прошлый раз: общаться они могут только на русском языке и не разрешается обсуждать вопрос его содержания в СИЗО и сути уголовного дела", - сказал Кирилич.

Позже в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала, что ведомство готовит ноту протеста.

"РФ цинично берет в заложники украинских граждан. Фабрикуют дела. Готовим ноту, призываем партнеров усилить давление на РФ", - написала она.

Как известно, 6 октября ЕСПЧ направил письмо адвокату Гриба с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья до 16 октября этого года.

В связи с этим МИД Украины и Минздрав, не дождавшись решения России, 11 октября отправили группу украинских врачей в Краснодар, где в СИЗО находится похищенный в Беларуси российскими спецслужбами гражданин Украины Павел Гриб. Однако врачей к парню не пустили.

Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

Яна Миланова, УП







