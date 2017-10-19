ДТП в Харькове: назвали фамилию водителя

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Четверг, 19 октября 2017, 00:11

За рулем автомобиля Lexus находилась Елена Зайцева.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

По информации сайта, 20-летняя девушка уже задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Как известно, в среду в результате ДТП в Харькове погибли 6 человек, еще 6 получили ранения.

Авария произошла на улице Сумской возле площади Конституции в 20:45. Сообщается, что автомобиль вылетел на тротуар, где на пешеходном переходе стояли люди и ждали зеленый свет, чтобы перейти улицу.

Полиция Харькова открыла уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса. Она касается нарушения правил дорожного движения, предусмотрено наказание – заключение сроком от 7 до 12 лет.

Темы: Харьков ДТП авария
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