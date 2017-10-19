На канадском стадионе произошла утечка аммиака: трое погибших

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Четверг, 19 октября 2017, 03:36

В результате утечки ядовитого аммиака на ледовой арене города Ферни погибли три человека.

Об этом сообщает CBS News.

Детали инцидента пока неизвестны, потому что спасатели не могут безопасно попасть в помещение.

Местные власти эвакуировали жителей 5 соседних со стадионом улиц.

Личности погибших не сообщаются, но это, вероятно, рабочие, которые делали ремонт системы охлаждения арены.

Как известно, в Канаде бушуют масштабные лесные пожары.

Темы: Канада
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