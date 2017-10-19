Лісові пожежі у Канаді: 2 тисячі постраждалих

У канадській провінції Манітоба біля міста Вінніпег розгорається масштабна лісова пожежа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією Канадського пожежного відділення, наразі вогонь охопив 4 гектари лісу, але існує загроза поширення полум`я через потужні вітри потужністю 100 км\год.

Відстань від центру загорання до Вінніпега становить 90 кілометрів.

Також горить трава у сусідній провінції Саскачеван – близько 2 тисяч місцевих жителів евакуювали.

Як відомо, у американській Каліфорнії не вщухають лісові пожежі – кількість загиблих перевищила 40 осіб.