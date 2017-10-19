На канадському стадіоні стався витік аміаку: троє загиблих

Унаслідок витоку отруйного аміаку на льодовій арені міста Ферні загинули три людини.

Про це повідомляє CBS News.

Деталі інциденту поки невідомі, бо ряьувальники не можуть безпечно потрапити в приміщення.

Місцева влада евакуювала мешканців 5 сусідніх із стадіоном вулиць.

Особи загиблих не повідомляються, але це, ймовірно, робітники, які здійснювали ремонт системи охолодження арени.

Як відомо, у Канаді вирують масштабні лісові пожежі.