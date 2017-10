Российская "фабрика троллей" пыталась манипулировать американцами – BuzzFeed

Скандально известная российская "фабрика троллей" нанимала активистов США для организации протестов.

Об этом в своем исследовании пишет BuzzFeed.

Издание сообщает, что истинная их цель – посеять раздор среди американцев в 2016-2017 годах.

"Удивительная история. Мы поговорили с американцами, которых российские тролли обманом побудили делать конкретные, реальные действия в США", – отметил редактор BuzzFeed Бен Смит в Twitter.

We spoke to the Americans duped by the St Petersburg troll farm into unwittingly doing work for Russia: https://t.co/mrOUi5m2Qo

"Это почти то же, что делали русские в 2014 году в Украине", – подчеркнул журналист Саймон Островски.

This is exactly the type of stuff the Russians were pulling in Ukraine in 2014 https://t.co/WXz3t5dYb9