Росія використовувала додаток Pokemon Go для втручання в американську політику – CNN

Російська компанія, яка є членом руху Black Lives Matter, окрім Facebook, Instagram та YouTube, намагалася вплинути на суспільну думку в США і через Pokemon Go.

Про це у своєму розслідуванні пише CNN.

За інформацією CNN, російські хакери контактували з деякими журналістами, намагаючись використати расову напруженість і посіяти розбрат серед американців.

Джерело, знайоме з проблемою, підтвердило виданню, що сторінка Don`t Shoot Us пов`язана з групою Black Lives Matter.

Повідомляється, що спільнота Don`t Shoot Us висвітлювала випадки особливої жорстокості американських поліцейських, щоб змусити афроамериканців протестувати і "піднімати хвилю невдоволення".

Наразі усі облікові записи Facebook, Instagram та Twitter, що належать компанії, заблоковані.

Як відомо, раніше New York Times писав, що хакери РФ для атак на США використовували програмне забезпечення українця.