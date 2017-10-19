Суд ЕС признал законным замораживание активов Виктора Януковича и его сына

Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, вынес решение по апелляционной жалобе бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра относительно санкций, наложенных на них в ЕС в 2015-2016 годах.

Об этом "Европейские правде" сообщили в четверг в секретариате суда.

Речь идет об иске семьи Януковичей, в котором они обжаловали решение суда ЕС годичной давности. 15 сентября Европейский суд общей юрисдикции (General Court) вынес решение по двум волнам санкциых, введенных Советом ЕС против экс-президента и его сына. Тогда в Люксембурге "задним числом" отменили санкции, датированные 2014 годом, однако подтвердили силу более новых санкций, действовавших после 2015 года (подробнее об этом решении - в статье "Янукович против Украины: кто выиграл и кто проиграл в суде ЕС")

Виктор и Александр Янукович обжаловали прошлогоднее решение в Европейском суде (European Court of Justice), который рассматривает апелляции на решения, принятые первой инстанцииСуда ЕС.

Высшая палата Суда ЕС полностью подтвердила первоначальное решение, признав законным европейские санкции против Януковичей в виде замораживания активов

В принятом 19 октября решении Европейского суда, в частности, указывается, что "опасения Виктора Федоровича Януковича и Александра Викторовича Януковича о предвзятости украинской судебной системы не могут поставить под сомнение обоснованность обвинений против них по очень конкретным случаям хищения государственных средств". Также суд считает, что истцы не предоставили никаких доказательств, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность обвинений, вынесенных против них в Украине.

Решение Европейского суда касается только одной санационной волны, которая действовала с марта 2015 по март 2016 и, соответственно, сейчас утратила силу. Однако оно свидетельствует о том, что попытки семьи Януковича обжаловать следующие волны санкций против них (в частности, введены в 2016 и 2017) наверняка также будут неудачными.