Порошенко опубликовал в Facebook оплаченный пост о медреформе
Президент Петр Порошенко опубликовал оплаченный материал в соцсети Facebook.
Сообщение с пометкой "оплаченный материал" касается принятой в четверг в парламенте медицинской реформы.
"Дав старт медицинской реформе, Верховная Рада сделала еще один важный шаг - принят также в первом чтении внесенный Президентом Закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности", - говорится в сообщении.
Как известно, согласно результатам исследования Voxukraine и компании TheRespo, пости на странице Facebook президента Петра Порошенко с момента ее создания комментировали и распространяли более 1500 ботов.
На них приходится 15% всех комментариев под постами президента.
Украинская правда
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