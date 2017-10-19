Порошенко опубликовал в Facebook оплаченный пост о медреформе

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Четверг, 19 октября 2017, 14:55

Президент Петр Порошенко опубликовал оплаченный материал в соцсети Facebook.

Сообщение с пометкой "оплаченный материал" касается принятой в четверг в парламенте медицинской реформы.

"Дав старт медицинской реформе, Верховная Рада сделала еще один важный шаг - принят также в первом чтении внесенный Президентом Закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности", - говорится в сообщении.

 

Как известно, согласно результатам исследования Voxukraine и компании TheRespo, пости  на странице Facebook президента Петра Порошенко с момента ее создания комментировали и распространяли более 1500 ботов.

На них приходится 15% всех комментариев под постами президента.

Украинская правда

Темы: Порошенко соцсети медицина
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