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15% коментарів під постами Порошенка лишають боти – дослідження

Понеділок, 28 серпня 2017, 22:11
15% коментарів під постами Порошенка лишають боти – дослідження

Дописи на сторінці Facebook президента Петра Порошенка з моменту її створення коментували і поширювали понад 1500 ботів.

Про це йдеться у дослідженні у спільному дослідженні проекту Voxukraine та компанії TheRespo.

Учасники дослідження дійшли до висновку, що кількість ботів, що на Facebook-сторінці президента залишали коментарі "відносно невелика" - 1500 акаунтів". Це становить близько 2% від загальної кількості коментаторів під постами на офіційній сторінці Порошенко за три роки.

"Однак ці 2% в рази продуктивніше залишають коментарі, ніж "нормальні" користувачі. На ботів довелося 15% всіх коментарів під постами президента", - йдеться у результатах дослідження.

Вказується, що позитивно налаштованих ботів 27%, а "негативних ботів" - 29%.

Решта 44% не мають будь-якої переважної тональності.

Українська правда

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Теми: Порошенкоінтернет
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