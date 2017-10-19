ОБСЕ продлила мандат наблюдателей на российских КПП
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила мандат наблюдательной миссии на российских контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково" до 31 января 2018 года.
Об этом сообщает сайт ОБСЕ.
"Согласно решению, принятому сегодня Постоянным советом ОБСЕ, 57 государств-участников согласились продлить мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" на три месяца до 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.
Мандат Миссии, состоящий из 22 сотрудников, останется неизменным.
"Действуя по принципу беспристрастности и прозрачности, наблюдатели будут следить за ситуацией на обоих российских контрольно-пропускных пунктах, а также за перемещением через границу", - добавили в ОБСЕ.
Миссия находится на месте с 29 июля 2014 года.
Ирина Балачук, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.