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С начала года на Донбассе было больше 313 тысяч нарушений тишины - ОБСЕ

Пятница, 13 октября 2017, 14:10

На Донбассе стороны продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, разминировании и отводе вооружения.

Об этом сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в пятницу.

Он рассказал, что уже 4 дня находится на линии разграничения.

"Создается такое впечатление, что есть два Донбасса. Есть Донбасс, в котором договорились о режиме прекращения огня. Не только договорились, но его придерживаются. Послушайте представителей сторон, и они будут утверждать, что их сторона строго соблюдает режим прекращения огня", - сказал он.

По его словам есть другой Донбасс, "в котором живут реальные люди".

"На этом Донбассе с начала года СММ ОБСЕ зафиксировала 313 322 нарушения прекращения огня, из которых 26 000 были вызваны тяжелым вооружением, которое должно быть отведено. С начала года мы зафиксировали практически 3500 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода", - сказал он.

"С начала года СММ ОБСЕ подтвердила 327 случаев ранения гражданского населения. Общее количество жертв среди гражданского населения составляет 398 человек. Один из них погиб на прошлой неделе. Это мужчина, который пытался отремонтировать линии электропередач, поврежденные во время обстрела", - добавил Хуг.

По его словам, мужчина был отцом троих детей.

Александр Шумилин, УП

Темы: ОБСЕДонбассАТО
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