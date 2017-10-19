В Минздраве пообещали не шокировать врачей медреформой

1224 просмотра
Четверг, 19 октября 2017, 18:53

В ближайшее время Министерство здравоохранения начнет внедрять медицинскую реформу и обещает не шокировать врачей и медучреждения.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает "Интерфакс".

"У нас есть план, несмотря на то, что он очень радикальный, но он очень системный, и не шоковый, он не принесет потрясения для врачей и медучреждений. Будут делаться радикальные вещи, но очень постепенно, с 1 января никто не попадет в ситуацию, когда вдруг нет денег, или нет пациентов", - пояснил он на брифинге.

Ковтонюк заверил, что план МЗ рассчитан на спокойное и спланированое проведение реформы.

"Уже на следующей неделе у нас будет встреча со всеми регионами. На следующей неделе, в течение 7-10 дней, мы сообщим о том, какие будут ключевые даты, какие действия и сроки", - добавил он.

Как известно, 19 октября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за закон о медицинской реформе.

Подробнее о принятых новациях читайте здесь.

Темы: Минздрав реформы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Подробности принятой медреформы: Без соплатежей и международных протоколов 19 октября 2017, 11:33
Верховная Рада одобрила реформу здравоохранения 19 октября 2017, 11:32
Послы G7 вновь призвали Раду принять медицинскую реформу 19 октября 2017, 10:20
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили и Семенченко не собираются прекращать акцию протеста
Компанию Ахметова обязали выплатить 82 миллиона долларов пени за Укртелеком
Депутаты провалили голосование за проекты законов о выборах
Начальник полиции Киева рассказал о ситуации в палаточном городке
Все новости
детали

Медреформа: что Рада одобрила и что убрала

видео

В каких условиях держат животных в Национальном цирке

#MeToo

Жертвы сексуальных домогательств заговорили вслух