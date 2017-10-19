Верховная Рада одобрила реформу здравоохранения

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о медицинской реформе.

За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов.

Перед самым голосованием сессионный зал фактически вернул закону тот вид, в котором его предлагал принять комитет. За три дня рассмотрения поправок из закона были изъяты многие нормы, на которых настаивало правительство и комитет. Поэтому Рада пакетом все эти нормы проголосовала перед принятием закона.

После голосования в правительственной ложе, секторе коалиции и "Самопомочи" настоящая эйфория. Например, депутат из БПП Сергей Березенко буквально бегал по залу, обнимаясь со всеми причастными к реформе депутатами и чиновниками.

Подробнее о принятых новациях читайте здесь.

Роман Романюк, УП