В Facebook рассказали подробности о закупленной РФ рекламе, которую передадут Конгрессу

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Понедельник, 2 октября 2017, 07:37

Facebook передаст копии 3000 проплаченных Россией рекламных объявлений Конгрессу в понедельник.

Об этом пишет The Washington Post.

"Главная картина заключается в том, что завтра мы активизируемся, чтобы помочь Конгрессу понять иностранное вмешательство в рекламную платформу и внести улучшения в нее для повышения прозрачности", - сказал вице-президент Facebook Джоэл Каплан.

"Мы стремимся внести свой вклад в предотвращение такого рода вредоносных вмешательств", - добавил он.

Передача этих данных является частью правительственного расследования того, как российские агенты использовали Facebook, Twitter, Google и другие технологические платформы для усиления раскола в Соединенных Штатах и распространения дезинформации во время кампании 2016 года.

Помимо передачи этих рекламных объявлений, Facebook также предоставит информацию о том, на каких пользователей они были нацелены, а также способ оплаты, используемый российскими агентами, сообщили на условиях анонимности лица, знакомые с ситуацией.

По данным источников, объявления, которые, по словам Facebook, в течение двух лет размещались аккаунтами, связанными с кремлевской "фермой троллей", были просмотрены пользователями  десятки миллионов раз.

Компания заявила, что раскроет больше информации о политических рекламных объявлениях в Facebook, но признала, что многие рекламные посты российских агентов не подпадают под новую политику прозрачности.

Как сообщалось, в будущем Facebook будет требовать, чтобы распространители политической рекламы раскрывали, кто платит за рекламу. Такое требование в соответствии с законодательством США применяется к политической рекламе по телевидению, но не касается социальных медиа.

При этом руководители соцсети признали, что из-за того, как Facebook определяет политическую рекламу, большинство объявлений, которые были опубликованы российскими агентами во время избирательного процесса в США, не будут раскрываться в рамках новой политики сети.

Facebook считает, что объявление является политическим, только если оно упоминает кандидата. Компания заявила, что большинство рекламных объявлений, купленных 470 аккаунтами, связанными с "фермой троллей", сосредоточены на социальных проблемах и не упоминают конкретных кандидатов.

Многие из объявлений были направлены на раскол в обществе США и манипуляции напряженным политическим климатом перед выборами в 2016 году.

На прошлой неделе издание сообщило, что объявления, рекламирующие группу Black Lives Matter, например, были нацелены на людей, которые жили в Фергюсоне и Балтиморе - двух городах, где состоялись большие протесты против расстрелов полицейскими невооруженных чернокожих людей, и вербовали членов Black Lives Matter. Реклама также демонстрировалась тем пользователям Facebook, которые были склонны бояться движения Black Lives Matter.

Темы: США Росcия facebook
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