Количество погибших после стрельбы в Лас-Вегасе увеличилась до 20

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Понедельник, 2 октября 2017, 12:00

Полиция Лас-Вегаса сообщает о 20 погибших после стрельбы на кантри-фестивале.

Об этом сообщает в Twitter "The Associated Press".

"По словам шерифа Лас-Вегаса, во время атаки на концерте 20 человек погибли и более 100 получили травмы", - говорится в сообщении.

Как известно, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла перестрелка, во время которой погибли 2 человека и 24 ранены, 12 из которых находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным полиция застрелила стрелка.

Темы: чрезвычайное происшествие США
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