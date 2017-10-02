Количество погибших после стрельбы в Лас-Вегасе увеличилась до 20

Полиция Лас-Вегаса сообщает о 20 погибших после стрельбы на кантри-фестивале.

Об этом сообщает в Twitter "The Associated Press".

"По словам шерифа Лас-Вегаса, во время атаки на концерте 20 человек погибли и более 100 получили травмы", - говорится в сообщении.

BREAKING: Las Vegas sheriff says more than 20 people dead and more than 100 people injured at concert attack. — The Associated Press (@AP) October 2, 2017

Как известно, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла перестрелка, во время которой погибли 2 человека и 24 ранены, 12 из которых находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным полиция застрелила стрелка.