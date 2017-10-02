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В Лас-Вегасе на музыкальном фестивале застрелили 2 человек и 24 ранили

Понедельник, 2 октября 2017, 10:09

На фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла перестрелка, во время которой погибли 2 людей и 24 были ранены.

Как сообщает агентство The Associated Press, погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали. На фотографиях с места событий, появившихся в социальных сетях и фотобанках, видно окровавленных людей, лежащих на земле.

"В больнице Лас-Вегаса минимум 2 погибших, 24 раненых, 12 из которых находятся в критическом состоянии после стрельбы на музыкальном фестивале", - сообщает в Twitter The Associated Press.

 

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - цитируют они слова одного из свидетелей происшествия.

 
 

На видео, которое появилось в соцсетях, слышно много выстрелов, крики людей. Кто именно стреляет не видно. Среди посетителей фестиваля ощутима паника.

По предварительной информации, полиция застрелила одного из стрелков. В настоящее время ведется поиск других возможных участников перестрелки. Их количество пока неизвестно. Рядом с развлекательным заведением разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация.

Полиция попросила не транслировать в сети и в эфире ее перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт Лас-Вегаса.

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествиеСША
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