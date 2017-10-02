Умеров получил текст приговора. Лутковская требует нормальной медицины ему

Украинский омбудсмен Валерия Лутковская просит российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить Ильми Умерову адекватную медицинскую помощь.

Соответствующее письмо уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека направила уполномоченному по правам человека в РФ 2 октября.

Лутковская напоминает, что приговоренный в аннексированном Крыму к 2 годам колонии-поселения Умеров "перенес операцию на сердце, страдает сахарным диабетом и болезнью Паркинсона".

"Состояние его здоровья с каждым днем ​​ухудшается, в связи с чем он нуждается в постоянном уходе со стороны медицинского персонала", – говорится в письме Лутковской.

Омбудсман Украины убеждена, что наказание, которое ограничивает свободу, несет прямую угрозу жизни Ильми Умерову.

Поэтому Лутковская просит российского омбудсмена содействовать в обеспечении права на жизнь и лечение Ильми Умерова.

Между тем, Ильми Умеров забрал в Симферопольском райсуде приговор, которым он осужден на 2 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает "Крым. Реалии".

"Умерова Ильми Рустемовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься публичной деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в средствах массовой информации и телекомуникационных сетях, в том числе в сети интернет, на 2 года с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении", – говорится в приговоре.

Показания свидетелей защиты суд счел такими, которые "носят субъективный характер" или вообще "не имеют значения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу".

Доводы стороны защиты о допущении процессуальных нарушений в ходе возбуждения уголовного дела и производстве предварительного расследования суд назвал такими, которые "не находят своего объективного подтверждения".

Мера пресечения Умерову – подписка о невыезде – остается в силе до вступления приговора в силу.

Также в тексте приговора говорится, что срок пребывания Умерова в психиатрическом стационаре с 18 августа по 7 сентября прошлого года зачтется в срок основного наказания.

Согласно приговору, Умерова отправят в колонию-поселение (в случае, если апелляция оставит решение суда первой инстанции в силе) "за счет государства самостоятельно".

Как известно, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд Крыма приговорил одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Умеров не собирается просить Кремль о помиловании, несмотря на свои болезни.



И даже после приговора он не отрекается от своих взглядов и не признает Крым российским.

Алена Рощенко, УП