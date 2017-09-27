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Оккупанты присудили Умерову два года колонии-поселения

Среда, 27 сентября 2017, 11:54

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Об этом сообщают 27 сентября "Крым.Реалии".

Оглашение приговора в суде началось раньше, без присутствия адвоката Ильми Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

Перед судебным заседанием адвокат Умерова надеялся на то, что обнародованный 25 сентября доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в аннексированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.

Российский прокурор требовал наказания для Умерова в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что до апелляционного обжалования Умеров будет находиться дома.

"До апелляции никуда не отправят. Когда будет рассмотрение апелляционной жалобы пока не ясно. Если приговор оставят в силе, то могут в Крыму", - сообщил защитник.

Адвокат Николай Полозов в свою очередь отмечает опасность того, что российские власти могут вывезти Умерова на материк для отбывания наказания, чтобы затруднить к ему доступ родных и адвокатов.

"С учётом состояния здоровья Ильми-агъа это равносильно смертному приговору (уж я то знаю какая медицина во ФСИН)", – пишет Полозов в Facebook.

"Непропорционально жестокий приговор обусловлен лишь тем, что Умеров крымский татарин. По всей видимости, в Кремле есть жёсткая установка на репрессии в отношении граждан Украины в Крыму именно этой национальности", – отмечает адвокат.

Колония-поселение - разновидность пенитенциарных учреждений в соседней России, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Такие учреждения, в основном, расположены в лесных северных и восточных регионах России.

Как известно, в 2016 году следователи ФСБ России возбудили против заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова уголовное дело.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Умеров считает возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыправа человека
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