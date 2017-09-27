Оккупанты присудили Умерову два года колонии-поселения

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.



Об этом сообщают 27 сентября "Крым.Реалии".



Оглашение приговора в суде началось раньше, без присутствия адвоката Ильми Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.



Перед судебным заседанием адвокат Умерова надеялся на то, что обнародованный 25 сентября доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в аннексированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.



Российский прокурор требовал наказания для Умерова в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что до апелляционного обжалования Умеров будет находиться дома.

Ещё раз хочу отметить, что Умеров до апелляционного обжалования будет находиться дома, что само по себе свидетельствует о цинизме Кремля — Mark Feygin (@FeyginMark) September 27, 2017

"До апелляции никуда не отправят. Когда будет рассмотрение апелляционной жалобы пока не ясно. Если приговор оставят в силе, то могут в Крыму", - сообщил защитник.



Адвокат Николай Полозов в свою очередь отмечает опасность того, что российские власти могут вывезти Умерова на материк для отбывания наказания, чтобы затруднить к ему доступ родных и адвокатов.

"С учётом состояния здоровья Ильми-агъа это равносильно смертному приговору (уж я то знаю какая медицина во ФСИН)", – пишет Полозов в Facebook.

"Непропорционально жестокий приговор обусловлен лишь тем, что Умеров крымский татарин. По всей видимости, в Кремле есть жёсткая установка на репрессии в отношении граждан Украины в Крыму именно этой национальности", – отмечает адвокат.

Колония-поселение - разновидность пенитенциарных учреждений в соседней России, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Такие учреждения, в основном, расположены в лесных северных и восточных регионах России.

Как известно, в 2016 году следователи ФСБ России возбудили против заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова уголовное дело.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Умеров считает возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.