Миллиардер Том Стайер начал кампанию за импичмент Трампу

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Суббота, 21 октября 2017, 03:44

Американский миллиардер Том Стайер, который является сторонником Демократической партии, запустил кампанию за отстранение от власти президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Он привел нас на порог ядерной войны, препятствует правосудию в ФБР и, непосредственно нарушая конституцию, брал деньги от иностранных государств, а также угрожал закрыть новостные организации, которые сообщают правду", – заявил Стайер.

Он также напомнил, что однажды Конгресс США уже объявил импичмент президенту за "намного меньше нарушения".

Для проведения кампании NeedToImpeach Стайер запустил специальный сайт.

Как известно, издатель Ларри Флинт обещает 10 миллионов долларов премии за импичмент Трампу.

Темы: США Трамп
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