Японский император Акихито хочет отречься от престола – СМИ

Японский император Акихито может отречься от престола в марте 2019 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Японский император Акихито, вероятно, откажется от престола в конце марта 2019 года, и наследный принц Нарухито сядет на трон в апреле", – сообщила японская газета Asahi.

Главный представитель правительства Японии Йошихид Суга опроверг эту информацию, но новой даты изменения императора не назвал.

"Мы не проинформированы о дате и такого факта нет", – сказал на пресс-конференции Суга.

В июне японский парламент принял закон, который позволяет императору Акихито отречься от престола из-за преклонного возраста и плохого состояния здоровья. Действие закона не распространяется на следующих императоров.

Как известно, впервые о возможном отречении от престола император Акихито объявил в августе 2016 года.