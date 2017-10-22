Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе

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Воскресенье, 22 октября 2017, 16:46

В ближайшее время подразделения 72, 14, 92 и 53 бригады ВСУ вернутся с  Донбасса в места своей постоянной дислокации.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время посещения 72-й бригады в Авдеевке.

"В ближайшее время подразделения вернутся в места своей постоянной дислокации, где их ждут - на Волыни, в Белой Церкви, Чугуеве, Северодонецке. На смену вам придут другие бригады, которые будут крепко держать ваши позиции", - отметил Порошенко.

Президент также поблагодарил военнослужащих 72-й, 14-й, 92-й и 53-й бригад "за блестящее исполнение поставленных им, а также министром обороны задач".

"Украинская армия за три года кардинально изменилась, у нее совсем другое вещевое обеспечение, пищевое обеспечение ... Но главная сила украинского войска - украинский воин, против которого оказались неэффективными российская пропаганда и технологии гибридной войны", - добавил Порошенко.

 

Также президент передал сертификаты для премирования лучших военных бригады.

Украинская правда 

Темы: Порошенко Донбасс Вооруженные силы
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