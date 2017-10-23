Обидчики полиции под Радой почувствуют "всю силу закона" – глава МВД

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Понедельник, 23 октября 2017, 14:15

Министр внутренних дел Арсен Аваков обещает суровое наказание всем, кто поднимет руку на полицейских под Верховной Радой.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Всякий, кто нападает на людей, на полицейских почувствует на себе всю силу закона. Каждый, кто ударил полицейского, будет задержан, арестован и, надеюсь, что мы через суд найдем место для этих людей", - сказал министр.

Аваков заверил, что сделает все для обеспечения безопасности на территории вокруг парламента.

Как сообщалось, с 17 октября, когда начались митинги возле парламента в Киеве, в столкновениях пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.

Акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября.

Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Аваков МВД полиция Верховная Рада митинги
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