Митинги под Радой: 6 пострадавших и 3 задержанных

С начала митингов в Киеве в столкновениях пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик.

"Среди задержанных – мужчина, задержанный в первый день по ст. 208 УПК, задержанный мужчина, который шел на акцию с пистолетом и винтовкой и вчерашний, задержанный за избиение полицейского", - сказала Блыщик.

Всего за время митингов с 17 по 23 октября пострадали 6 человек.

"Пострадавшие – это в первый день человек из числа активистов с травмой головы, двое митингующих, которым оказали помощь на месте – им промыли глаза от слезоточивого газа, один нацгвардеец, который сейчас в госпитале, потом еще один спецназовец. И вот теперь еще один полицейский ", - сказала пресс-секретарь полиции Киева.

По факту нарушений во время митингов открыто 3 уголовных производства: два по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и одно по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Относительно вчерашнего события еще не дана квалификация, но там, видимо, тоже будет 345 статья", - подытожила Блыщик.

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября.

Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Подъезды к правительственному кварталу были перекрыты, в центре Киеве порядок охраняли 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев.

В течение дня между митингующими и правоохранителями произошло несколько столкновений, полиция задержала нескольких активистов. Также участники акции установили под ВР несколько палаток.

После нескольких дней акции политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

По состоянию на 20 октября около 150 активистов продолжали акцию за "политическую реформу" под ВР, а правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

Президент Петр Порошенко заявил, что некоторым организаторам митингов под Верховной Радой была нужна кровь, а правоохранители сорвали попытки приобретения оружия и обнаружили тайники со взрывчаткой.

Больше о событиях под ВР читайте в материалах:

"Митинг за большую политическую реформу. Столкновения и первые палатки (онлайн)",

"Пришли вынести козла". Как прошел первый день протестов возле Рады",

"Обличчя протесту. Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою",

"Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко".

Ирина Балачук, УП