Собчак: С точки зрения права Крым украинский, но надо говорить

Телеведущая Ксения Собчак, претендующая на пост президента России, признает, что Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум аннексией Крыма.

На пресс-конференции она ответила, что Крым с точки зрения международного права – украинская территория, но варианта возвращения его Украине не предложила.

"Украина – это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения – это, наверное, самая главная задача, которая сегодня стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", – заявила Собчак.

Она посетовала, что есть вопросы, которые "напоминает детские игры: а вот чем докажешь, что ты нашенский", – и ответила:

"С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше – давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму? Потому что это важно: как вот эти люди завтра вернутся в Украину".

"Там действительно огромное количество русских людей, которые это ("присоединение" Крыма к РФ – ред.) действительно поддерживают", – отметила Собчак.

"Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали – и мы это обещание не выполнили. Точка. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", – добавила она.

По мнению Собчак, нужно организовывать встречи с журналистами, экспертами на эту тему.

"Не как политик, а как просто женщина Ксения Собчак я могу сказать, что сейчас для России и Украины есть самое важное – восстановить нашу дружбу любой ценой. Точка", – подчеркнула новоиспеченный политик.

По поводу украинских политзаключенных Собчак сказала, что нужно собрать всю информацию о них – и решать проблему.

"У меня недавно была проблема встреча с правозащитниками, с людьми, которые занимаются этими проблемами. Уже есть какие-то фамилии, есть задачи поставлены. Это большая проблема, которой нужно заниматься", – отметила она.

"Я, в том числе, жду это от общества. От украинцев мы тоже ждем этих списков. Но также я жду от украинской стороны фамилии русских людей, которые находятся в заточении в Украине. Для моей кампании это вопрос принципиальный", – заявила Собчак.

Алена Рощенко, УП