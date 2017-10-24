Собчак: Із точки зору права Крим український

Телеведуча Ксенія Собчак, яка претендує на пост президента Росії, визнає, що Російська Федерація порушила Будапештський меморандум анексією Криму.



На прес-конференції вона відповіла, що Крим з точки зору міжнародного права – українська територія, але варіанту повернення його Україні не запропонувала.



"Україна – це найважливіший партнер Росії, безумовно. І відновити нормальні, кращі відносини – це, напевно, найголовніше завдання, яке сьогодні стоїть перед Росією, на мій погляд. Це вкрай важливо", – заявила Собчак.



Вона зазначила, що деякі питання "нагадують дитячі ігри: а ось чим доведеш, що ти вітчизняний", – і відповіла:



"З точки зору міжнародного права Крим український. Крапка. Далі – давайте розмовляти. Як це буде відбуватися, що буде далі, як буде продовжуватися життя людей, які живуть у Криму? Тому що це важливо: як ось ці люди завтра повернуться в Україну" .



"Там справді величезна кількість "рускіх" людей, які це ("приєднання" Криму до РФ – ред.) дійсно підтримують", – зазначила Собчак.



"Але на конкретне запитання я даю конкретну відповідь: ми порушили наше слово. Ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли – і ми цю обіцянку не виконали. Крапка. Далі ми повинні обговорювати. Це велика проблема", – додала вона.



На думку Собчак, потрібно організовувати зустрічі з журналістами, експертами на цю тему.



"Не як політик, а як просто жінка Ксенія Собчак, я можу сказати, що зараз для Росії і України є найважливіше – відновити нашу дружбу за всяку ціну. Крапка", – наголосила новоспечений політик.



Із приводу українських політв'язнів Собчак сказала, що потрібно зібрати всю інформацію про них – і вирішувати проблему.



"У мене нещодавно була зустріч із правозахисниками, з людьми, які займаються цими проблемами. Вже є якісь прізвища, є завдання поставлені. Це велика проблема, якою потрібно займатися", – зазначила вона.



"Я, в тому числі, чекаю це від суспільства. Від українців ми теж чекаємо цих списків. Але також я чекаю від української сторони прізвища російських людей, які перебувають в ув'язненні в Україні. Для моєї кампанії це питання принципове", – заявила Собчак.

Собчак також зазначила, що вже відчула наслідки рішення балотуватися в президенти Росії: "Різниця між життям журналіста, телеведучої, яка їздить із майстер-класами, і тим, що я стала політиком, проявилася відразу".



Вона сказала, що лише почала збирати команду, але у неї вже запланована одна поїздка.



"Було заплановано виступ у Єльцин-центрі... Я дуже сподіваюся, що він там і відбудеться, що не буде проблем, із якими ми вже стали стикатися, я скажу так", – заявила Собчак.



На запитання, чи пропонував Михайло Ходорковський фінансування, вона відповіла: "З Михайлом Борисовичем я розмовляла – за останні дні розмовляла не раз. Величезна кількість бізнесменів уже висловили бажання брати участь. І нехай це не завжди найбільший бізнес, але це реальні люди, які хочуть змін у країні. Ми відкриті, звісно, й до діалогу з Михайлом Борисовичем. Для нас головне наша незалежна позиція".



Собчак повідомила, що буде оголошувати краудфандінг.



"Я не олігарх, я добре заробляю – але у мене ніколи не було приватизованих заводів, акцій "Газпрому", я не брала участі в державних угодах. Я заробляю свої гроші досить важкою працею", – сказала вона.

Олена Рощенко, УП