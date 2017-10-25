Канада предлагает ООН помощь с реформами

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Среда, 25 октября 2017, 00:45

Канада хочет помочь в реформировании Организации Объединенных Наций и приспособлении ее к требованиям современности.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем обращении по случаю Дня ООН, передает Укринформ.

"Одним из важных вкладов, которые мы можем сейчас сделать в ООН,  является ее усиление и обновление. Прочная и надежная ООН может помочь достичь большего процветания, мира и стабильности на глобальном уровне, что будет труднее сделать в условиях изоляционистского мира",  сказала Фриланд.

"Мы обещаем продолжать работать в многосторонней системе, в рамках ООН и других организаций с целью инновационности, адаптации и достижения устойчивых результатов",  подчеркнула министр.

"ООН остается основной организацией, которая позволяет миру собираться вместе, находить сферы понимания и решать проблемы терроризма, окружающей среды, инфекционных болезней и хронического голода, прав человека, грамотности и перемещения населения",  также отметила глава МИД Канады.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп инициировал реформу ООН.

Темы: Канада ООН
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