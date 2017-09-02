Трамп ініціює реформу ООН

Президент США Дональд Трамп спробує зібрати світових лідерів в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку для обговорення реформи ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Країни будуть запрошені, якщо вони підпишуть підготовлений США проект політичної декларації, що складається з 10 пунктів на підтримку зусиль Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша "ініціювати ефективну і значиму реформу".

Сполучені Штати більше всіх вкладають в ООН, надаючи 22% з $ 5,4 млрд дворічного базового бюджету організації і 28,5% бюджету на підтримання миру, котрий становить $ 7,3 млрд.

Трамп, Гутерреш, і посол США в ООН Ніккі Гейлі планують виступити на заході в штаб-квартирі ООН 18 вересня.

У проекті політичної декларації говориться: "Ми підтримуємо Генерального секретаря у внесенні конкретних змін в систему Організації Об'єднаних Націй для поліпшення її роботи з гуманітарних питань, розвитку і підтримки мирних ініціатив".

Раніше Трамп заявляв, що частка США в бюджеті світової спільноти несправедлива, вимагав скорочення фінансування і описував її як "клуб для того, щоб зібратися разом, поговорити і добре провести час".