Канада пропонує ООН допомогу з реформами

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Середа, 25 жовтня 2017, 00:45

Канада хоче допомогти у реформуванні Організації Об'єднаних Націй і пристосуванні її до вимог сучасності.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у своєму зверненні з нагоди Дня ООН, передає Укрінформ.

"Одним із найвагоміших внесків, які ми можемо нині зробити у ООН, – це посилення та оновлення її. Міцна та надійна ООН може допомогти досягти більшого процвітання, миру й стабільності на глобальному рівні, що буде важче зробити в умовах ізоляціоністського світу", – сказала Фріланд.

 "Ми обіцяємо продовжувати працювати у багатосторонній системі, в рамках ООН та інших організацій з метою інноваційності, адаптації та досягнення стійких результатів", – підкреслила міністр.

"ООН залишається основною організацією, яка дозволяє світу збиратися разом, знаходити сфери порозуміння й вирішувати проблеми тероризму, навколишнього середовища, інфекційних хвороб та хронічного голоду, прав людини, грамотності й переміщення населення", – також наголосила глава МЗС Канади.

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп ініціював реформу ООН.

Теми: Канада ООН
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